Autosilo Valduce, tre casse automatiche ma nessuna prende la carta di credito

Mentre all'estero, in parecchi Paesi, in tutti i negozi si può acquistare di tutto con la carta di credito (persino un pacchetto di caramelle o le sigarette) in Italia si può ancora incontrare qualche difficoltà a pagare "con la carta" soprattutto se l'importo è molto basso.

Quello che colpisce, però, in una città turistica come Como è vedere uno dei più frequentati e centrali autosili mettere a disposzione dell'utenza casse automatiche che accettano solo contanti. Succede all'autosilo Valduce di viale Lecco. La segnalazione arriva da una lettrice basita: tre casse e tutte e tre con la scritta in inglese "cash only, no checks, debit or credit card accepted". Ed è proprio la scritta in inglese che tradisce la consapevolezza che molti utenti dell'autosilo sono stranieri.

Ma turista o non turista può capitare a tutti di non avere monete o banconote in tasca o nel portafoglio. Non potere pagare con la carta un parcheggio la cui tariffa galoppa con lo scorrere dei minuti pù fare la differenza in termini economici. Uscire dalla struttura per prelevare o cambiare costa del tempo e, alla fine, anche del denaro.