Folla in centro Como, autosilo Val Mulini al completo: non accadeva da dieci anni

Incredibile ma vero, autosilo Val Mulini al completo. E' successo nella giornata di sabato 8 dicembre 2018. Complice l'avvicinarsi del Natale che ha portato in città tantissime persone, non solo per il classico shopping natalizio ma anche per ammirare le splendide luci della Città dei Balocchi e per visitare le circa cento casette che costituiscono i mercatini del centro storico.

Dal Comune di Como hanno fatto sapere che "nonostante il pesante afflusso di traffico in città la viabilità nel suo complesso non si è mai bloccata e tutte le opzioni promosse per raggiungere la Città dei Balocchi sono state largamente utilizzate". Inoltre Palazzo Cernezzi ha reso noto che "l’autosilo Val Mulini ha raggiunto la saturazione intorno alle 17: non accadeva da quando serviva l’ospedale Sant’Anna in via Napoleona". Insomma, si è verificata una cosa che non accadeva da quasi dieci anni, cioè da prima del trasloco dal vecchio al nuovo ospedale.

Visto il grandissimo afflusso di gente in convalle e visto l'utilizzo che è stato fatto dell'autosilo Val Mulini ora l'amministrazione comunale sta valutando di potenziare il servizio di trasporto pubblico già dal giorno successivo a fronte della forte richiesta dell’utenza.