Como, scomparsi 50 posti auto in centro: ha chiuso il parcheggio Jasca

Ha chiuso, quasi senza preavviso, il parcheggio-garage Jasca di piazza Volta a Como. Quasi 50 posti auto - utilizzati da residenti dell'edeificio in cui si trova o da cittadini abbonati - sono così scomparsi all'improvviso dal centro città. Il cartello affisso al cancello chiuso dell'autorimessa avvisa che la chiusura sarebbe stata necessaria a causa di un cambio gestione e di alcuni lavori e che la data di riapertura è da definire. Insomma, il garage ha chiuso e non si sa quando riaprirà. I gestori uscenti, raggiun ti telefonicamente da QuiComo, hanno semplicemente spiegato: "Siamo stati sfrattati dalla proprietà".

Un altro cartello invita la clientela a contattare i gestori per chiedere l'eventuale rimborso delle tariffe già corrisposte per i posti auto dei quali, eivdentemente, non è più possibile usufruire.