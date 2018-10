Nuovo autosilo da 300 posti al Collegio Gallio di Como: depositato il progetto

Un nuovo autosilo da 300 posti auto nell'area del Collegio Gallio di Como. Una novità non da poco per la sosta in convalle, se il progetto, depositato giovedì 25 ottobre 2018 in comune a Como, andrà in porto.

E' stata protocollata infatti una richiesta di parere preliminare dalla società Parcheggi Italia- Best in Parking (gli stessi che gestiscono l'autosilo Centro Lago- ex Zoo) per la realizzazione di una struttura multipiano nell'area di propietà dell'Opera Pia. L'area designata sarebbe quella accanto alla palestra dell'istituto.

Un interesse confermato ai microfoni di Quicomo dall'assessore all'urbanistica di Palazzo Cernezzi Marco Butti: "Circa 3 settimane fa c'era stato un incontro in Comune con il progettista e il rappresentante dell'Opera Pia che ci avevano informato che stavano portando avanti la questione con Parcheggi Italia. Io non ho ancora visto nulla di scritto- ha precisato Butti- ma la richiesta è stata protocollata giovedì quindi presumo che arriverà a noi all'incirca martedì: quando lo vedremo ci attiveremo immediatamente per cercare di dare a breve un articolato parere preventivo. Bisognerà sicuramente fare anche dei passaggi con i settori Mobilità e Strade".

Un nuovo autosilo che arriverebbe a poca distanza da Viale Varese, dove nei mesi scorsi ha tenuto banca per settimane la querelle sulla realizzazione di un parcheggio intorno alle mura, poi bocciato dal comune.