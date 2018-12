Auto svizzera rimossa e sequestrata in via Recchi a Como: 16 multe non pagate

Un'auto svizzera multata ben 16 volte è stata rimossa e sequestrata in via Recchi a Como. La vettura, una Mercedes con targa del Canton Grigioni, era senza copertura assicurativa e nei mesi scorsi era stata sanzionata, come detto, 16 volte da Csu per il mancato pagamento del parcometro. Martedì 11 dicembre 2018 la rimozione e il sequestro da parte di una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale di Como. Un nuovo caso dopo quello dell'auto sempre con targhe svizzere abbandonata con 85 multe non pagate in viale Varese.

Viste le ripetute violazioni, la Polizia Locale ha contattato il Centro di cooperazione di Polizia di Chiasso per avere informazioni sul proprietario e sulla regolarità documentale. Ne è risultato che oltre a mancare l'assicurazione, sull'auto pendeva un provvedimento della Polizia elvetica che prevede la rimozione delle targhe per sospendere il veicolo dalla circolazione. Il proprietario successivamente è stato rintracciato: è un uomo italiano residente in città che dovrà pagare oltre 1.300 euro di sanzioni.

Decreto Sicurezza

Questo episodio richiama una delle novità introdotte dal Decreto Sicurezza: chi risiede in Italia da oltre 60 giorni ha l'obbligo di circolare con un veicolo immatricolato in Italia. Un cittadino residente in Italia da oltre 60 giorni che viene sorpreso alla guida di un veicolo immatricolato all'estero incorre in una violazione amministrativa da 712 a 2.848 euro oltre al ritiro del documento di circolazione e alla sospensione della circolazione con l'obbligo di ricoverare il veicolo in un luogo privato. In caso di leasing, locazione senza conducente e comodato la circolazione è consentita a condizione che il conducente sia in possesso del documento attestate il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Il fine del nuovo provvedimento è quello di contrastare l'utilizzo di questi veicoli per evitare di pagare tasse, multe, assicurazioni. Proprio per questo uno degli obiettivi della Polizia Locale nelle prossime settimane sarà intensificare i controlli su queste nuove infrazioni.