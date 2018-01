Palo pericolante a Grandate: traffico sulla Statale dei Giovi

Lunghe code a Grandate sabato 27 gennaio 2018 dopo mezzogiorno a causa dei lavori per mettere in sicurezza un palo della luce pericolante: sul posto, allertati dalla polizia locale grandatese, una squadra dei vigili del fuoco di Como. Cinque gli uomini impegnati per sistemare il palo Enel all'angolo tra via Como e la ex Statale dei Giovi.

Operativa anche una pattuglia dei vigili di Grandate per regolare il traffico: alle auto provenienti dalla Statale dei Giovi è impedita la svolta in via Como per entrare in paese sia per chi proviene da Camerlata che per chi arriva da Fino Mornasco.

Una situazione che sta creando disagi per gli automobilisti, con code in aumento lungo la già trafficata arteria.