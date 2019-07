Lavori Enel: chiusa via Oltreolle il 6 e 7 agosto

Per lavori in via Oltrecolle richiesti da Enel Distribuzione, dalle ore 22 di martedì 6 agosto alle ore 6 di mercoledì 7 agosto la strada sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia. Il transito sarà consentito a residenti e frontisti fino a via Caprani e dovrà essere comunque garantito ai veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

Chi proviene da Lecco ed è diretto al viadotto potrà prendere la Statale per Lecco, via Piave e via Castelnuovo fino a San Bartolomeo; chi proviene da via Canturina ed è diretto verso Lecco potrà prendere via Madruzza e via Statale per Lecco fino a Lipomo.