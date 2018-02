Al via nuovi cantieri a Como

Al via diversi cantieri in città come informa una nota di Palazzo Cernezzi. Da domani, 9 febbraio, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile, nel primo tratto di viale Rimembranza, da viale Risorgimento all'imbocco del passaggio pedonale condomini di via Venturino, è sospesa la circolazione veicolare con eccezione per i residenti.

Da lunedì 12 febbraio a mercoledì 28 febbraio inizieranno i lavori di scavo di canalizzazione per la posa di un nuovo cavidotto interrato da parte di E Distribuzione in viale Lecco, nell'area dei posteggi. Il cantiere dovrà proseguire a step di 50 metri per volta.

Per realizzare un nuovo allacciamento alla rete idrica in via Filippo Caronti dal 12 al 16 febbraio è sospesa la circolazione di tutti i veicoli con l'eccezione per i residenti dalle ore 8,30 alle 17.

Per intervento sulla rete del gas da lunedì 12 febbraio è sospesa la circolazione veicolare in via Mantegna nel tratto da via Prestino e via Tiziano, e in via Prestino nel tratto tra il civico 61 e via Mantegna, con l'eccezione per i residenti. Durante i lavori inoltre è vietata la sosta su ambo i lati delle strade nei tratti interessati.

Per la sostituzione della rete gas esistente in via Bixio, nei tratti da via Sacchi a via Bronzetti, da via Mameli proseguendo per 50 metri, dalla via XVII Maggio fino a via Borgovico, da lunedì 12 febbraio al 31 marzo dalle ore 20 alle 6 di mattina sarà ristretta la carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato in corrispondenza del cantiere.

Infine, durante il passaggio della fiaccolata della parrocchia di Rebbio domenica 11 febbraio a partire dalle ore 21,15 è sospesa la circolazione di tutti i veicoli compresi quelli dei residenti fino al transito dei partecipanti lungo via Claudio Marcello, via Malvito, via Perego, via Varesina, via Giussani, via della Bastiglia, via Varesina (corsia dei bus), via Alebbio, per passaggio della fiaccolata della parrocchia di Rebbio.