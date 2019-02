Neve sulle strade di Como: traffico e disagi alla viabilità

Neve e disagi sulle strade di Como con traffico bloccato su diverse arterie. La nevicata che dalle prime ore del mattino di venerdì 1° febbraio 2019 sta cadendo sulla provincia sta creando numerosi problemi alla viabilità. La maggior parte legati a mezzi pesanti sprovvisti di catene (nonostante l'ordinanza in vigore) che si bloccano paralizzando la circolazione.

I disagi per la neve sulle strade di Como e provincia

Da prima delle 8 si segnalano code e traffico paralizzato sulla Canturina così come in via Oltrecolle, dove due camion sprovvisti di catene non sono riusciti a procedere bloccando di fatto per diversi minuti la viabilità.

Sul posto alcune pattuglie della polizia locale di Como per aiutare i camionisti a montare le catene e pulire il tratto di strada antistante in modo da rimettere in marcia i mezzi. Alle 9 l'Oltrecolle risultava ancora bloccata.

Disagi sempre a Lora anche sulla Statale per Lecco sempre a causa di mezzi pesanti che in curva non riescono a fare manovra perchè senza catene. Un pullman si è adagiato contro una ringhiera nella zona della farmacia di Lora. Un altro bus fermo sulla statale per Bergamo, un camion si è messo di traverso sulla Statale dei Giovi in zona Grandate.

A Gironico in direzione Montano Lucino strada bloccata perchè un tir si è bloccato sulla salita e un altro mezzo pesante è uscito di strada.

Problemi al traffico sono registrati anche nel Canturino e in diverse zone della provincia.

Vigili del fuoco impegnati in mattinata per un camion senza catene finito con due ruote fuori dalla sede stradale a Lurago d'Erba: nonostante abbia montato le catene successivamente il mezzo non è più riuscito a rimettersi in strada e sono intervenuti i pompieri di Erba e l'autogru.

Qualche intervento anche per taglio piante, di cui uno in via Valeria a Como, sempre a causa del carico di neve.

Oltre alle arterie principali, dove sono in azione gli spazzaneve, da segnalare i disagi nelle vie secondarie, dove ad essere in difficoltà sono soprattutto i residenti.

Ricordiamo che a Como le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per ordinanza del sindaco, mentre gli altri comuni della provincia si sono regolati autonomamente.

Neve a Como: disagi e ritardi per autobus e treni

Problemi anche per chi ha scelto di muoversi con i mezzi pubblici: molti autobus, infatti, hanno accumulato ritardi a causa dei problemi di viabilità. Ad Albate, ad esempio, l'attesa alla fermata dell'autobusè stata di un'ora e mezza perchè i mezzi non passavano.

Ritardi sono segnalati anche per i treni sul sito di Trenord.

Sulla Chiasso-Como-Seregno-Milano sono segnalati ritardi fino a 20 minuti e cancellazioni. In particolare il treno 25237 (RHO 10:43 - CHIASSO 12:22) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 10:56, a causa della presenza di rami caduti sui binari, ora rimossi, tra le stazioni di DESIO e MONZA in seguito alle copiose nevicate in corso



In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, RFI ha attivato per la giornata di venerdì 1 febbraio, la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo che comprende anche alcune linee della Lombardia. Sono interessati dai provvedimenti alcuni treni al di fuori della fascia pendolare delle seguenti linee: Chiasso Monza Milano Rho

Lecco Molteno Monza Milano

Varese Bellinzona

Porto Ceresio Varese Gallarate Milano.

Le previsioni del tempo

Secondo gli esperti di Meteocomo la neve dovrebbe continuare ad imbiancare il Comasco fino al pomeriggio-sera di venerdì 1° febbraio, poi la quota delle nevicate dovrebbe alzarsi interessando le zone più alte verso Olgiatese e Varesotto. Nel corso della notte e nella giornata di sabato la neve dovrebbe essere in attenuazione, con cielo sempre molto nuvoloso o coperto.