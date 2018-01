Cavalcavia da collaudare, Provinciale chiusa a Lurate Caccivio

Strada provinciale 24 per Appiano Gentile chiusa dalle 22 del 17 gennaio alle 2 del 18 gennaio 2018 per permettere il collaudo del cavalcavia di via Carovelli a Lurate Caccivio.

La prima trave del ponte era stata danneggiata dal passaggio di un tir nel settembre 2017.

Le operazioni di collaudo prevedono l'installazione di 12 sensori su aste telescopiche che verranno collocate sotto il ponte lungo la via Repubblica (la provinciale) per la lettura diretta delle frecce indotte dai carichi di collaudo.

Le verifiche, secondo quanto comunicato dalla Provincia, devono essere eseguite in assenza di traffico sulla viabilità provinciale: tutte le operazioni saranno svolte alla presenza della polizia locale del comune di Lurate Caccivio che gestirà il blocco della circolazione, deviando le auto su strade alternative.

Proprio per permettere queste verifiche la Provinciale verrà completamente chiusa al traffico nel comune di Lurate Caccivio lungo la via Repubblica dalle 22 di mercoledì 17 gennaio sino alle 2 di giovedì 18 gennaio 2018.