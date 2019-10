Da oggi primo ottobre nuove limitaizoni al traffico in Lombardia

Oggi, primo ottobre 2019, entrano in vigore le nuove disposizioni riguardo al transito dei veicoli in lombardia. La città di Como, che rientra fra i comuni di fascia 1, e le vicine Varese e Lecco, che fanno parte di quelli di fascia 2, sono interessate dai provvedimenti.

Ecco allora che cosa c'è da sapere per non prendere da oggi la multa giranto in auto o moto:

da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle 7:30 alle 19:30 non potranno circolare le auto a benzina di classe Euro 0 e nessun autoveicolo a Diesel di classe inferiore a Euro 4 (euro 4 e successivi potranno invece viaggiare in città).

Per quanto riguarda motoveicoli e ciclomotori a due tempi, non potranno circolare gli Euro 0 su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, cioè mai.

Non potranno viaggiare nella città di Como da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, dalle 7:30 alle 19:30 i motoveicoli e ciclomotori di classe Euro 1.

Limitazioni anche per gli autobus di categoria M3 utilizzate per il trasporto pubblico locale.

Alcuni veicoli, pur rispondendo a queste categorie, potranno circolare in casi particolari, sono i veicoli di interesse storico o collezionistico, le macchine agricole, i motori e ciclomotori a 4 tempi, i veicoli utilizzati per particolare finalità pubbliche, come le ambulanze, gli scuolabus e i veicoli di assistenza ai portatori di handicap muniti di apposita autorizzazione. Esistono anche altre eccezioni per le quali è opportuno consultare la polizia locale di Como.

Restano escluse dal provvedimento, anche se sul territorio comunale, le autostrade e negli svincoli per accedervi. Parliamo invece delle sanzioni, che andranno da un minimo di €75 a un massimo di €450.