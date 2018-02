Lavori all’impianto idrico, ancora una settimana di cantiere in piazza Vittoria a Como

Riparata la perdita all'acquedotto di Como in viale Cattaneo, dopo il guasto che ha lasciato senz'acqua per due giorni mezza città e interi quartieri nelle zone più alte, cui Acsm Agam reti, gas, acqua (società che gestisce l'acquedotto) ha distribuito sacche di acqua potabile. Ora proseguono i lavori per risistemare la strada in piazza Vittoria, dove è stata individuata la perdita.

Lo comunica il comune di Como in una nota venerdì 23 febbraio 2018.

In piazza Vittoria gli operai di Acsm Agam reti, gas, acqua hanno scavato una voragine per lavorare alla condotta danneggiata. Lavori che hanno mandato in tilt la viabilità cittadina, dal momento che in quel nodo cruciale del girone è stata chiusa alle auto una corsia, quella di sinistra.

Nella giornata di venerdì il guasto è stato finalmente riparato: adesso gli operai sono al lavoro per ripristinare le condizioni della strada. Palazzo Cernezzi annuncia che la riapertura completa di viale Cattaneo è prevista tra mercoledì 28 febbraio e venerdì 2 marzo: tutto dipenderà dalle condizioni meteo. Dovesse nevicare gli operai non potranno lavorare e la riapertura dovrà slittare.

Secondo quanto spiegato dal Comune, i lavori prevedono la chiusura della voragine sulla corsia di sinistra e poi lo scavo in quella di destra, dove l'acqua fuoriuscita dalla condotta ha provocato un'erosione che ha formato una cavità sotto la superficie. Cavità che va necessariamente riempita per consolidare la strada.

Alta, quindi, l'allerta traffico, dopo il caos del primo giorno di lavori: incolonnamenti e rallentamenti si formano soprattutto nelle ore di punta a causa del restringimento della carreggiata.