Lavori a Como, senso unico alternato in via Torno

Traffico a rischio caos lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018 in via Torno a Como a causa di un nuovo cantiere.

Il comune infatti annuncia che inizierà un intervento di manutenzione su due valletti in via Torno (valletto Sassel e valletto Nosetta), in quanto la riduzione di sezione idraulica di deflusso rende necessario procedere con la pulizia dei tratti sottostanti: in pratica i valletti vanno ripuliti dai detriti e sedimenti accumulatisi che impediscono il deflusso delle acque.

I lavori comporteranno il restringimento della carreggiata, pertanto sarà necessario istituire il senso unico alternato regolato da movieri a partire dalle 9 del mattino.