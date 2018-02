Muggiò, quella corsia interrotta da settimane in via Sportivi Comaschi

Lavori in corso da settimane in via Sportivi Comaschi a Muggiò: sono quelli segnalati da un lettore di Quicomo che ha documentato la situazione con la carrellata di foto che vedete nella gallery.

La via è quella che collega la Canturina con via Muggiò passando davanti alla piscina e al parcheggio del cimitero di Camerlata.

La parte transennata occupa praticamente tutta la corsia della che porta verso via Muggiò.

"Vorrei segnalare - scrive il nostro lettore- che via Sportivi Comaschi ha una corsia interrotta da settimane. Non ho idea di che tipo di lavori stiano facendo. Oltretutto mi sembra che non sia nemmeno segnalato benissimo".