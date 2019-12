Como, disagi in via Colonna: incognita su fine lavori

Via Colonna a Como resterà chiusa probabilmente fino a dopo le festività natalizie. Il Comune ha fatto sapere che, sebbene sia stato completato l’intervento di riparazione della tubazione del teleriscaldamento gestito da ComoCalor, resta da sostituire un tratto di tombinatura danneggiata dall’acqua surriscaldata. La strada rimarrà chiusa fino al completamento di tutti i lavori ma l’accesso alle aree degli ambulatori presso il vecchio ospedale Sant’Anna e la Croce Azzura sono garantiti, come sempre, da via Napoleona. Tutte le attività e le abitazioni lungo la via Colonna sono accessibili da piazza Camerlata sul tratto restante di via Colonna che temporaneamente è percorribile a doppio senso di marcia.