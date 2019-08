Incidenti, più sicurezza a Monte Olimpino: ecco come cambia la strada

Settimana prossima partiranno i lavori in via Bellinzona per migliorare le condizioni di sicurezza del tratto più centrale nel quartiere di Monte Olimpino, quello fra via Paluda e via Amoretti.

Sarà realizzata un'isola salvagente a sud di via Paluda e a nord di via Amoretti per permettere di attraversare in due tempi, con la possibilità di fermarsi a metà in attesa di un varco nel traffico, e sarà installato un nuovo impianto di illuminazione per migliorare la visibilità nelle ore serali e notturne.

E' previsto poi l'inserimento di una banda polivalente centrale tra i due attraversamenti pedonali. Questo intervento serve ad agevolare le manovre di svolta a sinistra ammesse da/per le immissioni laterali e in particolare quelle da/per via Paluda e via Majnoni, oltre a disincentivare le soste abusive ai margini della corsia di marcia con l'indotta canalizzazione del traffico.