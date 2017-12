Como, taglio piante e carico eccezionale: dove e quando

Nuovi lavori in programma a Como a partire dal 27 dicembre 2017.

Tavernola

In via Conciliazione nei giorni 27, 28 e 29 dicembre all'altezza del civico 21 è istituito il senso unico alternato dalle 9 alle 17 per consentire operazione di carico su container di un macchinario industriale in seguito alla liquidazione della società Tintoria Stamperia Tavernola.

Camnago

In via Zampiero, nel tratto dal civico 34 all'intersezione con via Aquileia, dal 27 dicembre al 5 gennaio nella fascia oraria dalle 9 alle 17 è istituito il senso unico alternato di circolazione in base all'avanzamento dei lavori per taglio piante, con segmenti di lunghezza da 50 a 75 metri.



Lo scorso 16 dicembre il taglio piante in via Oltrecolle aveva paralizzato il traffico della zona.