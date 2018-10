Finalmente si asfalta la terribile via Bellinzona

Caos traffico a Como nella giornata di venerdì 5 ottobre 2018 in vari punti della cità. Colpa di alcuni cantieri e lavori che sono stati eseguiti (e che verranno eseguiti anche nei prossimi giorni) lungo importanti direttrici, come in via Varesina, dove silavora per riqualificare il quartiere di Camerlata-Rebbio in base al progetto ex Trevitex (Esselunga), o sul lungolago. Ma attenzione, sono in programma anche nuove asfaltature, come in via Bellinzona.

Da lunedì sera sono previsti lavori notturni per l'asfaltatura di via Bellinzona. Nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale e piazzale Anna Frank è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli dalle 21 di lunedì 8 ottobre alle 6 del 9 ottobre, dalle 21 di martedì 9 ottobre alle 6 del 10 ottobre, e dalle 21 di mercoledì 10 ottobre alle 6 dell'11 ottobre.