Lavori tra Sorico e Gera Lario, Valeriana chiusa per una settimana

Disagi in vista per gli automobilisti che quotidianamente percorrono la ex strada statale 402, la Valeriana: dal 9 al 13 aprile 2018, infatti, nel tratto tra Sorico e Gera Lario la strada sarà completamente chiusa al traffico per lavori di rifacimento del fondo stradale.

Il cantiere comporterà la riasfaltatura dell'arteria in un tratto con scarpate laterali e senza banchine, dunque per ragioni di sicurezza non è possibile consentire il transito dei veicoli nè istituire il senso unico alternato.

Per questo motivo è stato stabilito con un'ordinanza della Provincia di Como la chiusura della Valeriana nei comuni di Sorico e Gera Lario dalle 9 di lunedì 9 aprile 2018 alle 17 di venerdì 13 aprile 2018.

L’impresa esecutrice dovrà disporre tutte le indicazioni puntuali indicando il percorso della viabilità alternativa costituita dalla statale 340 e dalla statale 36.