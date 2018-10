Lavori al ponte dell'autostrada in via Canonica: modifiche alla viabilità tra Como e Montano

Inizieranno lunedì 22 e finiranno giovedì 25 ottobre 2018 i lavori di manutenzione al ponte dell'autostrada, per la precisione al sottovia, in via Canonica a Como, nel tratto da via Colombo alla rotatoria a confine con via Valtellina nel territorio di Montano Lucino.

Per permettere i lavori, che verranno eseguiti di notte della 22 alle 6, verrà progressivamente ridotta la carreggiata da tre a una corsia di marcia con la conseguente regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Dal 23 al 25 ottobre nella fascia oraria delle 22 alle 6 del giorno successivo verrà sospesa la circolazione in un tratto di via Cristoforo Colombo interessato dai lavori (sottovia autostrada).