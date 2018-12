Ponte dell'autostrada danneggiato, si lavora in via Brogeda: senso unico alternato

La società Autostrade interverrà una ditta specializzata per sistemare il ponte dell'autostrada che sovrasta via Brogeda a Como. Il ponte, infatti, è stato oggetto di attenzione dopo il distacco di alcuni calcinacci avvenuto il 10 novembre 2018. Sebbene la società Autostrade abbia assicurato che non ci sono rischi di crollo è tuttavia necessario intervenire per la manutenzione del cosiddetto "sottovia autostradale". Per tanto l'amministrazione provinciale ha emesso un'ordinanza per disporre il senso unico alternato dal 13 al al 22 dicembre 2018 dalle ore 9 alle ore 18 per consentire lo svolgimento dei lavori. Il senso unico alternato sarà regolato da due movieri.