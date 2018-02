Lavori sulla ferrovia: chiuso di notte il passaggio a livello di via Scalabrini a Como

Continuano i cantieri sulle strade di Como. Questa volta interessata via Scalabrini a Camerlata: nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio e nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018 verranno eseguiti dei lavori lungo la linea ferroviaria delle Nord. Per questo motivo - fa sapere il comune di Como -è sospesa la circolazione delle auto in via Scalabrini all'altezza del passaggio a livello (via Scalabrini/via Repubblica Romana) dalle 21,30 fino alle 5,30 del mattino seguente. Il transito attraverso il passaggio a livello sarà interdetto a tutti i veicoli.