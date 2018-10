Como, lavori ai marciapiedi di via Magenta: cantiere fino a gennaio 2019

Inizierà lunedì 22 ottobre 2018 il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi di via Magenta a Como. Il tratto interessato è quello compreso tra via Anzani e via Viganò. Il termine del cantiere - fa sapere il comune di Como in una nota- è previsto verso la fine di gennaio 2019.

Sempre lunedì 22 ottobre inizierà anche il cantiere notturno in via Canonica per lavori al ponte dell'autostrada: modifiche alla viabilità nel tratto interessato tra Como e Montano Lucino.