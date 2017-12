Lavori a Como, si rimuovono i pali della luce in via Bellinzona

Giornata di lavori in via Bellinzona a Como. Giovedì 28 dicembre 2017, dalle 9 alle 17, operai al lavoro nella trafficata arteria per la rimozione di pali della luce di Enel Sole.

I lavori interesseranno la zona all'altezza di via Camozzi: per permettere il cantiere è istituito il senso unico alternato in via Bellinzona proprio nel tratto in corrispondenza della via Camozzi.

Via Bellinzona non è l'unica zona di Como interessata da lavori in questi giorni festivi: altri cantieri per taglio piante e per un carico eccezionale sono previsti a Tavernola e Camnago.