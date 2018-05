Como, lavori del gas in via Turati: rischio disagi al traffico fino a settembre

Inizieranno mercoledì 23 maggio 2018 i lavori di 2i Rete Gas in via Turati a Como. Un cantiere importante che interesserà la via, come fanno sapere da Palazzo Cernezzi, fino al 31 agosto, termine massimo fissato per la fine dei lavori.

Per limitare quanto possibile i disagi dovuti al cantiere - fa sapere il comune di Como in una nota-sono state date alcune prescrizioni: i lavori dovranno essere eseguiti in orario diurno, ad eccezione dell'attraversamento della sede stradale all'altezza di via Domenico Pino e il collegamento su via Donatori di Sangue che dovranno essere eseguiti in orario notturno.

Per procedere saranno eliminati i posteggi lungo via Turati (con istituzione del divieto di sosta) e sarà garantito il doppio senso di circolazione anche ai veicoli di grosse dimensioni.

Facile prevedere pesantissime ripercussioni per il traffico in tutta la zona vista la concomitanza con la chiusura ai mezzi pesanti del viadotto dei Lavatoi, con conseguente riversamento dei tir su via Donatori di Sangue e via Turati appunto, con ripercussioni sul manto stradale martoriata dal passaggio dei camion.

I lavori di sicuro non faciliteranno la situazione. Termine massimo per la chiusura del cantiere, come detto, il 31 agosto: entro quella data dovrebbe essere ultimata ancha la riasfaltatura della via Turati, in modo da non creare ulteriori disagi al traffico a settembre con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative.