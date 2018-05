Lavori del gas tra Sorico e Gera Lario, un mese di cantiere sulla Valeriana

Un mese di cantiere sulla strada provinciale 402, la cosiddetta Valeriana, dal 14 maggio al 14 giugno 2018. Per consentire la posa di tubazioni del gas la circolazione sarà a senso unico alternato regolata da semaforo con sensori dinamici di colonna.

Il provvedimento è in vigore dalle 9 del lunedì alle 18 del venerdì, dal 14 maggio al 14 giugno 2018.

La viabilità alternativa per collegare i centri abitati e le frazioni dei comuni di Sorico e Gera Lario, è costituita dalla viabilità statale percorrendo la statale 340 e la Statale 36.

Ancora disagi in vista dunque per gli automobilisti della zona: la Valeriana era infatti rimasta chiusa per una settimana ad aprile per lavori di rifacimento del fondo stradale.