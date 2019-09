Lavori finiti al Viadotto dei Lavatoi di Como

Sono stati conclusi stamattina, in anticipo rispetto alle previsioni, i lavori di rifacimento del giunto sul viadotto dei Lavatoi all'altezza della pila 6. Durante l'intervento è stato possibile anche risolvere il problema al giunto sulla pavimentazione in prossimità della pila 12.

Da fine luglio tanti interventi avevano cercato di "rattoppare" il giunto ballerino, probabilmente danneggiato in origine da un mezzo antineve. La normalità è tornata quindi già oggi e non come previsto domenica 8 settembre.