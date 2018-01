Lavori e viabilità a Como: occhio ai divieti

Nuovi lavori e nuovi interventi in partenza a Como che comporteranno inevitabili cambiamenti per la circolazione delle auto.

Tre in particolare le vie interessate da modifiche viabilistiche a partire dall'8 gennaio 2018, secondo quanto comunicato dal Comune di Como. Attenzione, dunque, a come cambia la circolazione per gli automobilisti.

Via Conciliazione

A Tavernola in via Conciliazione, all'altezza del civico 21, nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 2018 dalle 9 alle 17 sarà istituito il senso unico alternato per operazioni di carico dei macchinari tessili della Tintoria Stamperia Tavernola su container.

Via XX Settembre

In via XX Settembre, dunque in centro città, all'altezza del civico 8 nei giorni 8, 9 e 10 gennaio dalle 8,30 alle 18,30 sarà istituito il senso unico alternato per il posizionamento di una piattaforma aerea per la messa in sicurezza della facciata di un immobile.

Via Leonardo Da Vinci

In via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra i civici 2 e 28, per l'installazione di un impianto della Tim con posa di minitubi, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli dall'11 gennaio e fino a fine lavori, non oltre il 30 marzo, dalle ore 9 alle 17. Fanno eccezione i veicoli delle forze dell'ordine, del soccorso sanitario e dei residenti autorizzati al transito in doppio senso in uscita su via Bixio e via Borgovico, in base all'avanzamento del cantiere.