Nuovi cantieri sulle strade di Como: dove e quando

Nuova settimana e nuovi cantieri a Como. Da lunedì 15 gennaio 2018 sono annunciati dal comune nuovi provvedimenti viabilistici che riguardano diverse vie cittadine.

Via Canturina

Dalle 20 di lunedì 15 gennaio alle 6 del mattino seguente, tutte le notti indicativamente per una settimana, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo in via Canturina all'altezza di via Sportivi Comaschi per un intervento di ComoCalor.

Via Museo Giovio

Sempre da lunedì 15 gennaio a fine lavori, e comunque non oltre il 20 aprile 2018, dalle 8,30 alle 17 sarà sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via Museo Giovio, eccetto i veicoli dei residenti, dei frontisti, delle forze dell'ordine e dei soccorsi, per lavori di rifacimento della rete del gas. Gli autorizzati potranno percorrere la via in doppio senso di circolazione in uscita su via Cantoni e su via Borgovico con l'obbligo di svolta a destra in via Borgovico con direzione largo Spluga.

Via Crispi e via Musa

Lunedì 15 gennaio all'altezza del civico 20 di via Crispi e in via Musa dalle 9 alle 17 verrà istituito il senso unico alternato e occasionalmente sarà sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli, per consentire delle prove di trazione e valutare la stabilità di un albero nel condominio di via Crispi 20.