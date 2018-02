Lavori a Como, via alla Guzza chiusa per una settimana

Sarà chiusa per una settimana, dal 5 al 9 febbraio 2018 via alla Guzza, nel tratto da via Acquanera (lavatoio) a via al Bassone (incrocio Pedemontana): la strada sarà interessata da di allacciamento alla rete idrica dalle 8,30 alle 16,30. Per questo verrà sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli eccetto quelli delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Il comune di Como fa sapere che se a causa di condizioni meteorologiche avverse o problemi logistici i lavori non fossero attuabili nei giorni stabiliti, l'avvio del cantierè potrà essere rimandato fino al 16 febbraio.