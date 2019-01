Como, chiusa per lavori via Lega Insurrezionale: come raggiungere il pronto soccorso del Valduce

Via Lega Insurrezionale a Como chiusa per 5 giorni a causa di un cantiere: cambia la viabilità per raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale Valduce da lunendì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio 2019.

L'intervento, come spiega in una nota il Comune, è necessario per consentire lavori improrogabili sulla rete idrica: pertanto verrà chiusa al traffico veicolare il tratto di via Lega Insurrezionale compreso tra via Dei Partigiani e via Maurizio Monti.

Per consentire il transito a tutti i veicoli verso il Pronto Soccorso dell'ospedale Valduce (via Garovaglio) verrà invertito il senso di marcia nel tratto di via Brambilla compreso tra via Dei Partigiani e via Maurizio Monti.

Chi dovesse raggiungere il Pronto Soccorso provenendo da piazza del Popolo, potrà transitare lungo l'itinerario costituito da via dei Partigiani, via Brambilla, via Maurizio Monti, via Garovaglio.