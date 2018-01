Lavori in Canturina, rischio disagi al traffico fino a marzo

Disagi al traffico in vista sulla provinciale 36, meglio conosciuta come Canturina: a partire dal 22 gennaio verranno effettuati alcuni lavori di manutenzione e sistemazione della fognatura comunale. Il cantiere, secondo le previsioni, si prolungherà fino a marzo.

L'amministrazione provinciale ha reso noto che dal 22 gennaio 2018 al 7 marzo sarà in vigore il senso unico alternato nel tratto in comune di Cantù compreso tra l’accesso alla ex ditta Eleca e l’incrocio con via Selvaregina. La circolazione sarà regolamentata da impianto semaforico di cantiere, con sensore di traffico e a comando manuale, dalle ore 09 del 22 gennaio fino alle ore 17 del 7 marzo, escluso sabati, domeniche e festivi.