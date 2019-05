Asfltature a Como: le strade chiuse, i giorni e gli orari dei cantieri

Nuovi interventi di asfaltatura nella dal 13 al 17 maggio a Como. Anche in vista della tappa comasca del Giro d'Italia il Comune sta provvedendo a ripristinare i manti stradali.

Le strade

Saranno oggetto di contestuale intervento i comparti viale Battisti-Cattaneo e via per Brunate. I lavori saranno attuati per fasi e tutte le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno, a partire dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, prevedendo la chiusura al transito veicolare sui tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori, ad eccezione di residenti, trasporto pubblico locale e mezzi di soccorso.

Il caldendario dei lavori

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio è prevista la chiusura di viale Battisti-Cattaneo per consentire, oltre alle operazioni di fresatura di viale Battisti, l'esecuzione di interventi alla rete idrica e per la posa della fibra ottica in viale Cattaneo. Saranno predisposte specifiche deviazioni del traffico in corrispondenza dei principali nodi stradali: viale Varese, via Cadorna, via XX Settembre, via Milano e via Sirtori. Verrà consentito l'accesso ai residenti della ZTL. L'intervento di asfaltatura di viale Battisti fino a piazza Vittoria verrà poi completato nella notte successiva, tra il 14 e il 15 maggio. Nelle notti seguenti con analoghe modalità si proseguirà con la fresatura e l'asfaltatura del tratto di viale Cattaneo da piazza Vittoria a viale Varese.

Contestualmente, nella notte del 13 maggio partiranno i lavori di fresatura di via Per Brunate nel tratto compreso tra via Crispi e via per Civiglio. Anche in questo caso sarà consentito unicamente l'accesso ai residenti in salita verso Brunate. Saranno possibili temporanee chiusure della via per Brunate ai residenti e ai mezzi autorizzati in concomitanza di alcune fasi di lavorazione che non consentono il contestuale transito veicolare in sicurezza. L'asfaltatura di via per Brunate, che verrà attuata in tre fasi successive, potrebbe proseguire fino alla conclusione la settimana successiva.