Como, lavori all'acquedotto: 2 mesi di cantiere in via Alciato, attenzione ai divieti

Due mesi di cantiere in via Alciato a Como per i lavori di sostituzione della rete acquedotto.

L'intervento è stato avviato lunedì 21 maggio 2018 da Acsm Agam Reti Gas Acqua: i lavori riguardano via Alciato a partire dall'incrocio con via dei Mille sino a via Viganò, anch'essa interessata dai lavori sino all'altezza dell'intersezione con via Leoni.

Per consentire il cantiere il comune di Como ha fatto sapere che in via Alciato, nel tratto da via Castellini a via dei Mille, è istituito il senso unico alternato e in via Viganò, nel tratto da via Leoni a via Castellini, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli.

Salvo complicazioni in corso di esecuzione, le opere saranno completate nell'arco di due mesi e comunque, comunica Palazzo Cernezzi, non oltre il 13 luglio 2018. Dovrebbero concludersi, invece, per settembre i lavori del gas in via Turati, sempre a Como: anche in questo caso da mettere in conto disagi per il traffico.