Lago di Como esondato in piazza Cavour, lungolago chiuso ai bus: i percorsi alternativi

Lago di Como esondato in piazza Cavour: il maltempo dei giorni scorsi e lo scioglimento della neve in Valtellina hanno causato un innalzamento del livello del Lario, con l'acqua che nella mattina di mercoledì 12 giugno 2019 ha invaso la prima corsia del lungolago.

Dapprima è stata chiusa al traffico la corsia più vicina al lago, nel corso della mattinata chiusa anche la seconda. L'assessore Elena Negretti, sul posto insieme alla polizia locale, ha annunciato la deviazione dei percorsi degli autobus per evitare il passaggio sul lungolago, che rimane riservato solo alle auto. La corsia normalmente riservata ai bus è ora transitabile alle auto in modo da non bloccare la circolazione, e gli autobus vengono deviati in via Cavallotti.

La situazione, fa sapere Palazzo Cernezzi in una nota, è stata monitorata costantemente da settimana scorsa. Dalle 6,30 di mercoledì i volontari della Protezione civile di Como in sinergia con la Polizia locale e il settore Reti hanno montato le passerelle pedonali in Piazza Cavour. Posizionati anche i sacchi di sabbia. Poco dopo le 10 la diga foranea è stata chiusa.

Il livello sta infatti salendo di 1 cm all'ora e ha raggiunto la soglia di esondazione, con un afflusso di 850,1 metri cubi di acqua al secondo contro un deflusso di 346,4.