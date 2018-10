1.600 incidenti stradali e 22 morti nel 2017 a Como

Nel 2017 il territorio comasco è stato teatro di ben 1.600 incidenti stradali. I feriti gravi e lievi sono stati 2.252 stando ai dati rilevati da Istat e pubblicati in un ampio servizio del Sole 24 Ore. I morti, invece, sulle strade di Como e provincia nell'arco dell'anno passato sono stati 22.

Statisticamente si tratta di circa 3,1 incidenti ogni mille veicoli circolanti per un territorio il cui parco veicoli circolante è di 514.600.

La situazione comasca non è né la peggiore né la migliore del Paese. Basta pensare che in testa alla top five delle province peggiori c'è Genova con una media di 7,59 incidenti ogni mille veicoli circolanti (5.246 incidenti) e 41 morti. Segue Milano con una media pari a 5,9 ma un totale di 13.905 incidenti e 108 morti.

Le strade meno pericolose d'Italia sono ad Aosta: 1,07 incidenti ogni mille veicoli, per un totale di 256 incidenti e 8 morti.