Como, salta una griglia sul Viadotto dei Lavatoi: auto bloccate e caos traffico in Canturina

Non c'è pace per il viadotto dei Lavatoi a Como: come si vede nella foto, nel pomeriggio di venerdì 25 maggio 2018, poco prima delle 17, un pezzo di una griglia di congiunzione della strada è saltato nella corsia che dalla Canturina porta verso Lora.

Un pericolo non indifferente per auto e moto, dal momento che il buco sulla strada è piuttosto profondo. Per questo sul Viadotto è arrivata una pattuglia della polizia locale di Como che ha momentaneamente bloccato il traffico delle auto provenienti dalla Canturina. Intervenuto anche il personale dell'ufficio tecnico di Palazzo Cernezzi per le verifiche del caso.

Pesanti le ripercussioni al traffico nell'ora di punta del rientro dal lavoro.

Verso le 18, dopo più di un'ora, la buca è stata chiusa da un rappezzo di asfalto, ma la pattuglia dei vigili era ancora sul posto per presidiare la zona ed evitare il passaggio delle auto sulla colata fresca. Le auto vengono fatte passare a destra della vettura dei vigili, mantenendo dunque il doppio senso di marcia.

Il traffico è stato comunque a lungo difficoltoso con numerosi rallentamenti.

La situazione è rientrata solamente in serata: dopo i lavori è stata installata l'apposita segnaletica e lentamente, superata l'ora di punta, il traffico è tornato alla normalità.



Nuovi disagi, dunque, per chi deve percorrere l'arteria, chiusa al traffico pesante dall'estate 2017 per pericolo di crolli. Questa volta, dunque, il traffico non è dovuto a un tir incastratosi nelle barriere, come successo spesso in questi mesi con le conseguenti ripercussioni sulla viabilità.