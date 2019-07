Saltano i giunti: allarme sul Viadotto dei Lavatoi

Preoccupazione sul Viadotto dei Lavatoi dove nel tardo pomeriggio del 24 luglio 2019 sono intervenuti gli agenti di polizia locale a seguito della segnalazione della rottura di alcuni giunti. Si sono rese necessarie nuove verifiche ma anche nuovi interventi di sistemazione. Non c'è pace per il ponte che già da parecchio tempo è chiuso al passaggio dei mezzi pesanti in entrambe le direzioni e per il quale i tempi di definitiva sistemazione sembrano essere biblici.