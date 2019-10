Giro di Lombardia a Como: cosa dovete sapere per non restare intrappolati nel traffico

Il 12 ottobre 2019 in città arriva il Giro di Lombardia. Come sempre l'arrivo è previsto sul lungolago, precisamente su Lungo Lario Trento. La premiazione si svolgerà in piazza Cavour. Ecco tutto ciò che c'è da sapere a proposito di viabilità, parcheggi e trasporti per questa caldo sabato di ciclismo in città.

Dove passa il Lombardia: le strade

Via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, via Dante, via Tommaso Grossi, via per Brunate, via per Civiglio, via dei Patrioti, piazza Quinto Alpini, via Appiani, via Ghislanzoni, SP 37, via Zampiero, via Rienza, via Briantea, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Roosvelt, viale Innocenzo XI, piazzale San Rocchetto, viale Masia, viale F.lli Rosselli, piazzale Santa Teresa, via Bixio, via XXVII Maggio, via per San Fermo, largo Ceresio, via Camozzi, via Bellinzona, largo Spluga, via Borgovico, piazzale Santa Teresa, viale F.lli Rosselli, lungolario Trento, piazza Cavour.

Le chiusure e i percorsi consigliati

La corsa entrerà a Como da via Torno, secondo le previsioni tra le 16 e le 16.40. Le strade interessate dal passaggio saranno chiuse due ore prima: si sconsiglia l’uso dell’auto in città tra le 14.30 e le 18.30.

Percorsi consigliati nella fascia oraria 14.30 – 18.30:

- Per chi proviene da sud ed è diretto a nord: autostrada A9 (ingresso da via Cecilio).

- Per chi proviene da sud ed è diretto a est: tangenziale di Como A59 – Pedemontana (ingresso da via Tentorio o da Villa Guardia).

- Per chi proviene da sud ed è diretto a ovest: via Varesina o tangenziale di Como A59.

- Per chi proviene da nord ed è diretto a sud: autostrada A9 (ingresso via Asiago).

- Per chi proviene da nord ed è diretto a est: autostrada A9 (ingresso via Asiago) e tangenziale di Como A59 con direzione Como Est.

- Per chi proviene da nord ed è diretto a ovest: autostrada A9 (ingresso via Asiago), eventuale tangenziale di Como A59 fino a Villa Guardia.

- Per chi proviene da est ed è diretto a sud: via Oltrecolle, viadotto dei Lavatoi (mezzi oltre 7,5t: via per Muggiò, via Canturina)

- Per chi proviene da est ed è diretto a nord: via Oltrecolle, viadotto dei Lavatoi (mezzi oltre 7,5t: via per Muggiò, via Canturina), autostrada A9

- Per chi proviene da est ed è diretto a ovest: via Oltrecolle, viadotto dei Lavatoi (mezzi oltre 7,5t: via per Muggiò, via Canturina).

- Per chi proviene da ovest ed è diretto a sud: autostrada A9/statale dei Giovi.

- Per chi proviene da ovest ed è diretto a nord: autostrada A9, eventualmente preceduta da tangenziale di Como A59 (da Villa Guardia).

- Per chi proviene da ovest ed è diretto a est: statale dei Giovi, in alternativa tangenziale di Como.

Parcheggi consigliati

Nel giorno dell’arrivo de Il Lombardia a Como, sabato 12 ottobre, l’accesso e l’uscita dei parcheggi centrali saranno difficoltosi e la disponibilità di stalli a raso sarà ridotta a causa della chiusura delle strade per il passaggio della gara. Per questa ragione si consiglia di raggiungere il centro città utilizzando i mezzi pubblici o, in alternativa, le aree di sosta al di fuori dalla Convalle, collegate con la zona di arrivo della corsa con i mezzi pubblici per chi avesse difficoltà a spostarsi a piedi.

Si ricorda che nel giorno della manifestazione sono in vigore gli orari feriali del trasporto pubblico e che la chiusura delle strade interessate comporterà la deviazione o soppressione di alcune degli autobus.

Parcheggio di Lazzago in via Colombo: 1,00 euro per tutto il giorno – Treno dalla stazione di Grandate (in prossimità del parcheggio) fino alle stazioni di Como Borghi e Como Lago

Autosilo Valmulini: 1,00 euro per tutto il giorno – Autobus (varie linee – fermate lungo via Napoleona) – Munirsi di biglietto per utilizzare il servizio (biglietti in vendita all’interno dell’autosilo a prezzo agevolato, nelle rivendite autorizzate, o a bordo del bus a prezzo maggiorato)

- Autosilo Castelnuovo: dalle ore 7 alle ore 13: 2,00 euro; dalle ore 13 alle ore 19: 2,00 euro. In prossimità del percorso di gara e a 10 minuti a piedi dal centro città.

- Parcheggio San Martino in via Castelnuovo: dalle ore 7 alle ore 13,30 1,00 euro; dalle ore 13,30 alle ore 19,30 1,00 euro. In prossimità del percorso di gara e a 10 minuti a piedi dal centro città.

- Parcheggio di Tavernola in via per Cernobbio: gratuito. In prossimità del percorso di gara e del pontile della Navigazione, a 30 minuti a piedi dal centro città.

Treni

Stazioni ferroviarie a ridosso del centro:

Como San Giovanni: linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi – Monza – Como – Chiasso

Como Borghi: linea ferroviaria Milano Cadorna – Saronno – Como

Como Nord Lago: linea ferroviaria Milano Cadorna – Saronno – Como

Per maggiori informazioni: www.trenord.it

Per acquisto dei biglietti: store.trenord.it

Collegamenti giornalieri con la stazione di Como San Giovanni da tutto il Canton Ticino e da Varese:

RE10: Erstfeld - Bellinzona - Lugano - Chiasso - Como San Giovanni - Milano

linea S10: Bellinzona - Lugano - Mendrisio - Chiasso - Como San Giovanni

linea S40: Como S. Giovanni - Chiasso - Mendrisio - Varese

Per maggiori informazioni: www.tilo.ch

BATTELLO

Collegamenti giornalieri dalle maggiori località del lago fino all’arrivo della gara.

Per maggiori informazioni: www.navigazionelaghi.it/lago-como.aspx