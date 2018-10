Arrivo a Como per il Giro di Lombardia: percorso, divieti, strade chiuse e deviazioni autobus

Arriva a Como sabato 13 ottobre 2018 il Giro di Lombardia con partenza da Bergamo e traguardo sul lungolago Trento e Trieste.

Una grande classica del ciclismo e una delle gare più attese dagli appassionati di sport, oltre che un’occasione per far ammirare nel mondo Como e il nostro lago grazie alle riprese televisive trasmesse in cinque continenti.

Un weekend dedicato al ciclismo, quello che attende il Lario: domenica 14, infatti, sarà la volta della Gran Fondo Il Lombardia.

Per quanto riguarda la logistica, di seguito la mappa interattiva messa a punto dalla Polizia locale con il percorso in città, i divieti e i prefiltri di deviazione, disponibile anche sul sito internet del Comune di Como con tutte le informazioni.



Quest'anno è stato istituito il COC, Centro Operativo Comunale, presso il comando di Polizia locale, per gestire al meglio tutto quanto accadrà durante la gara (viabilità, imprevisti, ecc.)

La viabilità a Como

Sabato 13 ottobre 2018:

- dalle ore 15.00 (o comunque in orario diverso in ragione della velocità media mantenuta dalla gara) e sino al passaggio del veicolo indicante “Fine Corsa” sono interdette alla circolazione veicolare e pedonale le seguenti vie e piazze del comune di Como: via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante, via Grossi, via per Brunate, via per Civiglio, via dei Patrioti, piazza V Alpini, via Appiani, piazza Concordia, via Ghislanzoni, strada Provinciale 37, via Zampiero, piazza Martignoni, via della Pila, via Rienza, via Briantea, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI (contromano), piazzale S. Rocchetto, via Masia (da piazzale san Rocchetto a via Rosselli) piazzale S. Teresa, via Bixio, largo Ceresio, via Camozzi, via Bellinzona, via Borgovico nord, piazzale Santa Teresa, viale Rosselli e Lungo Lario Trento con termine P.za Cavour.

- Dalle ore 10.00 e sino al passaggio del veicolo indicante “Fine corsa” è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone invalide lungo tutte le vie e piazze cittadine interessate al passaggio della gara ciclistica con le seguenti eccezioni: veicoli in sosta al di fuori della sede stradale, viale Innocenzo (da via Lucini a piazzale san Rocchetto) lato senso di marcia via Lucini-ple san Rocchetto; tale divieto è istituito anche sul Lungo Lario Trieste;

- Dalle ore 15.00 sino alla riapertura del lungo Lago è altresì istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo via Grossi (da viale Lecco a via Dante) e via Sacco nonché il divieto di svolta per i veicoli provenienti da via Sauro e via Bertinelli in direzione viale Lecco (chiusura passaggio a livello antistante palazzo Cernezzi).

- Dalle ore 07.00 a fine manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in viale Innocenzo all’interno dell’area denominata “ex Stecav” ad eccezione dei veicoli di servizio della Polizia Locale e della Protezione Civile, mezzi operativi del Comune di Como o dell’organizzazione e i veicoli in uso ai componenti convocati per l’attivazione del Centro Operativo Comunale.

Per effetto di quanto sopra al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità degli operai adibiti al montaggio delle infrastrutture mobili necessarie allo svolgimento della manifestazione vengono altresì istituiti i seguenti obblighi e divieti:

Venerdì 12 ottobre 2018 – sabato 13 ottobre 2018 – domenica 14 ottobre 2018:

- Dalle ore 05.00 del 12 ottobre 2018 alle ore 24.00 del 14 ottobre 2018, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone invalide lungo le seguenti vie: Largo Borgonovo, viale Corridoni (area sosta bus), viale Vittorio Veneto, viale Puecher; - Dalle ore 05.00 del 12 ottobre 2018 alle ore 24.00 del 13 ottobre 2018 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone invalide lungo via Masia (da viale Rosselli a piazzale Somaini), piazzale Somaini, via Sinigaglia (da viale Masia a Largo Borgonovo).

- Dalle ore 14.00 del 12 ottobre 2018 alle ore 24.00 del 13 ottobre 2018 è istituito il divieto di transito sui Lungo Lario Trento e Trieste lungo la corsia riservata al trasporto pubblico è altresì istituito il divieto di circolazione (salvo residenti, frontisti, autorizzati nonché clienti degli alberghi) lungo piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, piazza Cavour (lato “a monte” del lago), via Fontana e via Cairoli

- Dalle ore 22.00 del 12 ottobre 2018 alle ore 07.00 del 13 ottobre 2018 e dalle ore 13.30 alle ore 23.00 del 13 ottobre 2018 è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone invalide sul Lungo Lario Trento e Triste; nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 13.30 del 13 ottobre 2018 dovrà essere garantita la circolazione veicolare su almeno una corsia di marcia nella direzione piazza Matteotti-viale Cavallotti;

- In deroga ai divieti esistenti e in coincidenza con i periodi di chiusura totale dei Lungo Lario Trento e Trieste, la Polizia Locale, con le cautele del caso, potrà deviare lungo le corsie riservate al transito dei bus il normale flusso della circolazione.

Si sconsiglia in ogni caso di arrivare a Como con l’auto.

Funzioneranno regolarmente i treni, i battelli, i bus con le deviazioni previste.

Variazioni di percorso delle linee di trasporto pubblico locale

Dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di venerdì 12 ottobre 2018:

Le linee 1-6-7-11 da V.le Masia sono deviate per Via Gallio-Via Varese-Via Cattaneo-Via Vittoria-Via Milano (ritorno: deviazione da Via Battisti per V.le Lecco, Piazza Matteotti, Lungolago)

La linea 4 da Via Gallio è deviata per V.le Varese, Via Cattaneo, Via Battisti, V.le Lecco, Via Manzoni, Stazione Autolinee poi regolare (al ritorno nessuna modifica)

Le linee C10, C20, C30, C31, C32 tra Stazione San Giovanni e Stazione Autolinee percorrono Via Gallio, Vle Varese, Via Cattaneo, Via Battisti, V.le Lecco (al ritorno nessuna modifica)

La linea C43 sposta il capolinea in Stazione Autolinee.

La linea C50, sposta il capolinea in Via Bertinelli.

La linea C52 sposta il capolinea in Via Bertinelli.

La linea C70 da San Bartolomeo è deviata per Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Stazione. (ritorno da Stazione per Via Innocenzo XI, Via Roosevelt, poi regolare; partenza con 5 minuti di ritardo).

Inoltre le corse n° 28051 e 28034 della linea C28 spostano il capolinea in Piazza Matteotti.

Dalle ore 22.00 di venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 15.00 di sabato 13 ottobre 2018 e dalle ore 18.30 del 13 ottobre 2018 (fino al transito della gara, e dopo di essa fino alla riapertura del lungolago):

Le linee 1-6-7-11 da San Bartolomeo sono deviate per Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Via Recchi (ritorno per V.le Masia, Via Gallio-Via Varese-Via Cattaneo-P.zza Vittoria-Via Milano).

Le corse scolastiche della linea 1 limitate in Piazza Cavour, si attestano in Stazione San Giovanni e circolano con vetture 12 metri.

La linea 4 è limitata in Piazza Matteotti (Pensilina C50).

La linea 5 è limitata in Piazza Matteotti (Pensilina C50). Riparte per Via Leopardi, Piazza Verdi, Via Bertinelli, a sinistra sul percorso regolare.

La linea 8 non subisce variazioni.

Le linee C10 e C20 sono limitate in Stazione San Giovanni (le corse da/per Lazzago percorrono la Tangenziale)

Le linee C30, C31 e C32 sono limitate in Stazione Autolinee

La linea C43 sposta il capolinea in Stazione Autolinee

La linea C50 sposta il capolinea in Via Bertinelli

La linea C52 sposta il capolinea in Via Bertinelli

La linea C70 da San Bartolomeo è deviata per Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Stazione. (ritorno da Stazione per Via Innocenzo XI, Via Roosevelt, poi regolare; partenza con 5 minuti di ritardo). Nella giornata di sabato dalle 9.00 in poi non si fa servizio per il cimitero maggiore.

Durante il transito della gara lungo il circuito cittadino (dalle 15.00 alle 18.30 circa di sabato 13 ottobre):

La linea 1 effettua un servizio ad orario ridotto, limitato alle tratte Camerlata (Distributore)-San Fermo e Camerlata (Distributore)-Ospedale S.Anna

La linea 6 è limitata alla tratta Venturino-Largo Silo, con orari ridotti La linea 8 è limitata alla tratta Camerlata (Via Scalabrini)-Casnate

La linea 11 è limitata alla tratta Bassone-Largo Silo, con orari ridotti

Le linee 4-5-7 non effettuano servizio

Le linee C10, C20 e C28 sono limitate a Cernobbio Campanini

Le linee C30, C31 e C32 non effettuano servizio

Le linee C40, C43, C45, C46, C47, C49 sono temporaneamente limitate a Como Lora (A. d’Intimiano) o deviate da Lipomo per Camerlata

Le linee C50, C52, C60, C62, C70, C71, C74 sono limitate a Camerlata (G.B. Grassi)

Inoltre:

Le linee C35, C36, C37 sono temporaneamente soppresse durante il transito della gara nel Triangolo Lariano, tra le ore 13.00 e le ore 16.00 circa. In tale periodo anche la linea C49 subisce alcune limitazioni e cancellazioni.

Le linee C40 C46, D46 e C47 subiranno limitazioni e soppressioni del servizio tra le ore 12.30 e le 14.30 circa.