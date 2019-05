Giro d'Italia a Como: divieti, strade chiuse, parcheggi e mezzi pubblici. Tutte le informazioni

Occhi puntati sulla viabilità in occasione dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Como domenica 26 maggio 2019.

Il Comune ha presentato giovedì 16 maggio il piano per la mobilità studiato insieme agli uffici per evitare il caos in una giornata particolarmente a rischio vista anche la concomitanza con le elezioni e la necessità per le persone di raggiungere i seggi elettorali.

L'appello dell'assessore alla Mobilità e Trasporti di Palazzo Cernezzi Vincenzo Bella è quello di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici, treni in primis.

La conferenza stampa in comune a Como

Strade chiuse

Lungolago Trento e Trieste dalle ore 5 alle 23 del 26 maggio.

Piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli dalle 21 del 25 maggio alle 23 del 26 maggio. Su queste strade è istituito anche il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli.

Dalle ore 15.00/15.30 e fino al passaggio del veicolo indicante “Fine Corsa” sono interdette alla circolazione le seguenti vie e piazze: via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante, via Grossi, via per Brunate, via per Civiglio, via dei Patrioti, piazza V Alpini, via Appiani, piazza Concordia, via Ghislanzoni, strada Provinciale 37, via Zampiero, piazza Martignoni, via della Pila, via Rienza, via Briantea, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Lucini, viale Varese, viale Cavallotti, Lungo Lario, piazza Cavour.

Verrà sempre garantito il transito dei veicoli tra la zona sud e la zona nord della città.

Dalle ore 15 del 26 maggio:

- Da sud a nord I veicoli provenienti da Camerlata percorreranno via Napoleona, piazza San Rocco, via Grandi, viale Roosevelt (contromano fino a via Lucini), viale Innocenzo XI.

- Da nord a sud I veicoli provenienti da Cernobbio, Pontechiasso, giunti in piazzale san Rocchetto verranno tutti deviati lungo via Venini, via Regina, via Albrici, via Grandi, piazza S.Rocco.

Chi dall''autostrada deve recearsi verso Cernobbio e il lago sarà invitato da apposita segnaletica a uscire a Como Lago anzichè a Como centro.

Gli altri itinerari saranno percorribili compatibilmente con le esigenze della gara e nel pieno rispetto dell’accessibilità ai seggi elettorali.

Il percorso del Giro d'Italia a Como

I parcheggi soppressi

Dalle ore 8 del mattino fino al passaggio del veicolo indicante “Fine Corsa” è istituito il divieto di sosta lungo le seguenti piazze e vie: Via Torno, piazza Amendola, via Manzoni piazza V Alpini, via Appiani, via Ghislanzoni, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, piazza Cacciatori delle Alpi, Lungo Lario Trieste (tra piazza Cavour e piazza Matteotti).

Nelle altre aree di sosta lungo il percorso di gara ma al di fuori della sede stradale (Viale Roosevelt, viale Varese ecc.) i veicoli non verranno rimossi ma non potranno riprendere la marcia nel periodo di chiusura per il transito della gara.

Dalla mezzanotte alle 23 del 26 maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo le seguenti piazze e vie: Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Masia (da piazzale Somaini a viale Rosselli), via Sinigaglia (da viale Masia a Largo Borgonovo).

I seggi elettorali presso la scuola di viale Sinigaglia potrannno comunque essere raggiunti anche in macchina da viale Rosselli, viale Masia e viale Sinigaglia.

Dalle 9 del 26 maggio alle ore 19 del 27 maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo le seguenti piazze e vie: via Simone Cantoni, via Per Cernobbio (parcheggio interno “Lido”- in tale area il divieto di sosta terminerà alle 23 del 26 maggio).

I divieti saranno annunciati già nei giorni precedenti con un'apposita segnaletica di colore rosa.

Dove parcheggiare

Nel giorno dell’arrivo del Giro d’Italia a Como l’accesso e l’uscita dei parcheggi più prossimi al centro potranno essere difficoltosi e la disponibilità di stalli a raso sarà ridotta a causa della chiusura delle strade per il passaggio della manifestazione. Per questa ragione sono state individuate alcune capienti aree di sosta fuori dalla convalle, in zona sud, da cui si può raggiungere la zona di arrivo del Giro utilizzando i mezzi pubblici o a piedi. La segnaletica posizionata sulle strade aiuterà a raggiungere il parcheggio prescelto.

Si ricorda che il giorno della manifestazione sono in vigore gli orari festivi del trasporto pubblico.

parcheggio Stazione Grandate: via Colombo – GRATUITO – Treno dalla stazione di Grandate (in prossimità del parcheggio) fino alle stazioni di Como Borghi e Como Lago

parcheggio Casate: via Virgilio – GRATUITO – Autobus Linea 1 “San Fermo – Como” (fermate a 250 metri del parcheggio lungo via D’Annunzio) – Munirsi di biglietto per utilizzare il servizio (biglietti in vendita presso le rivendite autorizzate o a bordo del bus a prezzo maggiorato)

parcheggio Piazza D’Armi: via Sportivi Comaschi – GRATUITO – Autobus Linea 50 “Cantù – Como” (fermate in prossimità del parcheggio lungo via Canturina) – Munirsi di biglietto per utilizzare il servizio (biglietti in vendita presso le rivendite autorizzate o a bordo del bus a prezzo maggiorato). Sarà presente un addetto di Asf con un gazebo per la vendita dei biglietti.

autosilo Valmulini: via Dei Mulini – 1,00 euro per tutto il giorno – Autobus (varie linee – fermate lungo via Napoleona) – Munirsi di biglietto per utilizzare il servizio (biglietti in vendita all’interno dell’autosilo a prezzo scontato, presso le rivendite autorizzate o a bordo del bus a prezzo maggiorato)

autosilo Castelnuovo: via Castelnuovo – tariffa domenicale forfettaria 1,00 euro dalle 7.00 alle 19.00 – In prossimità del percorso di gara e a 10 minuti a piedi dal centro città

parcheggio San Martino: via Castelnuovo – GRATUITO – In prossimità del percorso di gara e a 10 minuti a piedi dal centro città.

parcheggio punto vendita Coop: via Giussani 11 - GRATUITO, disponibile dalle 13.30 alle 19.00 - Autobus Linea 6 "Breccia - Maslianico" (fermata in prossimità del parcheggio) sino a piazza Camerlata, poi Autobus Linea 1 “San Fermo – Como” – Munirsi di biglietto per utilizzare il servizio (biglietti in vendita presso le rivendite autorizzate o a bordo del bus a prezzo maggiorato)

parcheggio Cimitero di Rebbio: via Ennodio - GRATUITO. Da via Varesina (fermata in prossimità dell'incrocio con via Lissi): Autobus Linea 1 “San Fermo – Como” – Munirsi di biglietto per utilizzare il servizio (biglietti in vendita presso le rivendite autorizzate o a bordo del bus a prezzo maggiorato)

È disponibile anche il parcheggio del Palasampietro di Casnate con Bernate (CO), via Roma: a 1 km circa di distanza è raggiungibile la fermata ferroviaria Portichetto-Luisago della linea Trenord Saronno – Como

Il collegamento dai parcheggi

Sono previste corse integrative sulla Linea 50 Cantù – Como di Asf tra Albate e il centro città, in transito dal parcheggio piazza D’Armi, piazza Camerlata e autosilo Valmulini (andata e ritorno).

Il parcheggio biciclette

Domenica 26 maggio sarà possibile lasciare gratuitamente la bicicletta all'interno dello stadio Sinigaglia (via Vittorio Veneto): 500 posti disponibili dalle 12.30 alle 19.30, con un servizio di controllo.

Arrivare in treno

Per il Giro d’Italia a Como il 26 maggio sarà disponibile il biglietto speciale Trenord Day Pass. E’ valido per un adulto (dai 14 anni compiuti) e i bambini/ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis se accompagnati al titolare del biglietto e legati da parentela. Ha validità giornaliera, consente un viaggio andata/ritorno su tutti i treni Trenord.

Stazioni ferroviarie a ridosso del centro:

Como San Giovanni: linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi – Monza – Como – Chiasso

Como Nord Lago: linea ferroviaria Milano Cadorna – Saronno – Como

Per maggiori informazioni: www.trenord.it, per acquisto dei biglietti: store.trenord.it.

Gli orari saranno quelli festivi, dunque con una corsa ogni ora: non concessa da Trenord, come spiegato durante la conferenza stampa, il potenziamento delle corse richiesto dal Comune.

TiLo offre collegamenti giornalieri con la stazione di Como San Giovanni da tutto il Canton Ticino e da Varese:

RE10: Erstfeld - Bellinzona - Lugano - Chiasso - Como San Giovanni - Milano

linea S10: Bellinzona - Lugano - Mendrisio - Chiasso - Como San Giovanni

linea S40: Como S. Giovanni - Chiasso - Mendrisio - Varese

Per maggiori informazioni: www.tilo.ch

Arrivare in battello

Il 26 maggio, giorno in cui entra in vigore l'orario estivo (che è potenziato rispetto a quello invernale) la Navigazione Lago di Como metterà a disposizione del primo bacino navi di maggiore capienza.

I comandanti verranno sensibilizzati a prestare particolare attenzione al trasporto delle biciclette, fermo restando che l’imbarco sarà vincolato alla disponibilità di spazio a bordo in base ai volumi di traffico passeggeri.

In via eccezionale la corsa 357 che termina il servizio a Como alle 20,39 effettuerà una corsa aggiuntiva straordinaria con fermata a Tavernola e a Cernobbio per agevolare il ritorno ai parcheggi.

Per maggiori informazioni: www.navigazionelaghi.it/lago-como.aspx

Deviazioni ai percorsi dei bus di Asf

DALL’INIZIO DEL SERVIZIO FINO ALLE ORE 13.00 E DAL TERMINE DELLA CORSA AL TERMINE DEL SERVIZIO.

Linea 1: da Via Milano alta prosegue a sinistra per Via Roosevelt, diritto per Via Innocenzo IX, poi regolare (ritorno: da Via Gallio a destra per Viale Varese, a sinistra per Via Cattaneo, a destra per Via Milano, poi regolare).

Linee 4-5: Le linee sono limitate in piazza Matteotti.

Linee 6-7-11: da Via Giulio Cesare proseguono diritto per Via Roosevelt, diritto per Via Innocenzo IX, poi regolare (ritorno: da Via Gallio a destra per Viale Varese, a sinistra per Via Cattaneo, a destra per Via Milano, poi regolare).

Linea 8: nessuna variazione.

Linea C10: La linea è limitata alla stazione San Giovanni

Linea C30: La linea è limitata in Piazza Matteotti

Linee C40-C45: nessuna variazione

Linea C50, in arrivo a Como da Via Battisti prosegue in V.le Lecco, P. del Popolo, Via Manzoni e termina in Stazione Autolinee. (ritorno regolare.)

Linee C60, C62, C71, C74: nessuna variazione

Linea C70, in arrivo a Como da Via Milano alta prosegue a sinistra per Via Roosevelt, diritto per Via Innocenzo XI, a sinistra in Via Venini, e terminano alla Stazione San Giovanni. (ritorno da Via Venini, diritto in Via Gallio a destra per Viale Varese, a sinistra per Via Cattaneo, a destra per Via Milano poi regolare.)

DALLE ORE 13.00 AL TERMINE DELLA CORSA

I cambi si effettuano a San Rocchetto

Linea 1: da S. Rocco è deviata per Via Grandi, Via Innocenzo XI (corsia contromano) e poi secondo deviazione già descritta. (ritorno: deviazione per Via Venini, Via Regina Teodolinda con fermata provvisoria presso la Basilica di S. Abbondio, Via Albricci, S. Rocco)

Linee 4-5-C30-C60: Le linee non effettuano servizio

Linee 6-11: da Via Muggiò proseguono diritto per Via Donatori di Sangue, Via Turati, Via Canturina, Camerlata, Via Napoleona, Via Grandi, Via Innocenzo XI (corsia contromano) e poi secondo deviazione già descritta (ritorno: deviazione per Via Venini, Via Regina Teodolinda con fermata provvisoria presso la Basilica di S. Abbondio, Via Albricci, S. Rocco, Via Napoleona, Camerlata, Via Canturina, Via Turati, Via Donatori di Sangue, poi regolare per Via Muggiò)

Linea 7: Effettua servizio solo tra Sagnino e Stazione San Giovanni

Linee 8, C62, C70, C71, C74: da S. Rocco sono deviate per Via Grandi, Via Innocenzo XI (corsia contromano), Via Venini, Stazione San Giovanni. (ritorno: per Via Regina Teodolinda con fermata provvisoria presso la Basilica di S. Abbondio, Via Albricci, S. Rocco)

Linea C40-C45: Le corse terminano a Lora Cimitero.

Linea C50: da S. Rocco è deviata per Via Grandi, Via Innocenzo XI (corsia contromano), e termina in Via Recchi. (ritorno: per via F.lli Rosselli, viale Masia, via Venini, vie Regina Teodolinda con fermata provvisoria presso la Basilica di Sant’Abbondio, via Albricci, San Rocco)

"Abbiamo cercato di pensare a tutto - ha spiegato Bella- stiamo aspettando la risposta del preside della Magistri in modo da poter utilizzare anche il loro parcehggio. In totale avremo circa 2mila posti auto ma, lo ribadisco, il modo migliore per godersi lo spettacolo è arrivare in treno".

"E' stato fatto un grande lavoro - gli fa eco l'assessore alla Sicurezza Elena Negretti- anche con il supporto di Regione Lombardia che ci ha consentito di reclutare altri agenti per supportare i nostri. Aspettiamo altre 2 risposte dal comune di Milano. lIn alcuni punti del percorso abbiamo focalizzato più personale senza trascurare che c'è anche l'ordinario che garantiremo nel limite del possibile con le risorse che abbiamo".

"Tutto il personale sarà impegnato-ha detto il comandante della polizia locale di Como Donatello Ghezzo-e ringrazio tutti i colleghi che hanno rinunciato a ferie e riposi, circa 60 operatori del nostro corpo integrati grazie a Regione e comune di Milano da altri 15 operatori e speriamo anche qualcosa di più. Ringrazio anche la Polizia stradale e la protezione civile che collaborerannno con noi".

La concomitanza con le elezioni

Garantito, come detto, l'accesso in auto ai seggi elettorali compatibilmente con lo svolgimento della gara. "I due seggi critici sono quelli di Civiglio - ha detto Bella- perchè sono proprio lungo il percorso". La polizia locale garantirà l'accessibilità, anche se ovviamente l'invito è al buon senso, non andando ai seggi proprio nel momento del passaggio dei ciclisti, quando si porrebbe ovviamente un problema di sicurezza.. "Sono in distribuzione in questi giorni - ha spiegato l'assessore Marco Galli- dei volantini nelle zone interessate dai seggi in cui sono indicati precisamenti gli orari e i punti del passaggio per evitare proprio che la gente vada a votare proprio in quel momento".