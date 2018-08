Valfresca ancora a rischio frana: niente gara ciclistica

Il 70° Giro della Provincia di Como, categoria allievi, previsto il prossimo 26 agosto con passaggi e arrivo in città, non transiterà lungo le nostre vie. Il Comune di Como ha reso noto che "dopo una relazione tecnica che si esprime negativamente sulla riapertura della via XXVII Maggio (nota come Valfresca) per ragioni di sicurezza, non sarà possibile consentire il passaggio della competizione su questa tratta. All'inizio di agosto era stato proposto all'organizzazione un percorso alternativo che però, in data odierna, non è stato ritenuto idoneo".