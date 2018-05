Rischio frana a Como: chiusa la Valfresca

Via XXVII Maggio è stata chiusa nel pomeriggio del 28 maggio 2018 per il rischio di smottamento di un fronte alto una quindicina di metri e di proprietà privata. Sul posto sono presenti i tecnici del Comune, la polizia locale e i vigili del fuoco. La strada resterà chiusa in via preventiva almeno questa stanotte viste le piogge previste, in attesa di ulteriori verifiche geologiche. E' già stata allertata la Polizia locale di San Fermo della Battaglia per posizionare la segnaletica sul territorio di competenza.