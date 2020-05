Frana di Lezzeno: la strada sarà chiusa per due giorni, ma per ora senso unico alternato

Ieri, 12 maggio, in serata era stata rimossa una parte del materiale franato e fatto un primo intervento per mettere in sicurezza punti instabili sulla parete rocciosa. Così la strada era stata subito riaperta, anche se con senso unico alternato.

Nei prossimi giorni sarà necessario completare i lavori e per questo la via dovrà essere completamente chiusa e quindi impraticabile ai veicoli per due giorni. La data dell’intervento è però ancora da definire.

A ruota, il Comune provvederà anche alla posa delle reti per rimettere in sicurezza il costone.

