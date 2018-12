Folla in centro Como per la Città dei Balocchi e caos traffico in città

Como super affollata domenica 30 dicembre 2018 per la città dei Balocchi: l'ultima domenica dell'anno ha attirato in centro storico migliaia di persone per assistere alla magia delle proiezioni delle luci di Natale. Piazza Duomo, come si vede nella foto, in serata era stracolma, con la calca di gente che rendeva difficile il passaggio.



Molti, però, sono rimasti delusi: proprio per la notevola presenza di persone le forse dell'ordine hanno deciso di sospendere quasi subito l'animazione del Broletto Parlante, come deciso dalla Prefettura per evitare assembramenti pericolosi e scongiurare la paralisi dell'8 dicembre scorso, con i parcheggi presto andati esauriti.

Traffico in tilt

Molto sostenuto anche il traffico in ingresso e in uscita dalla città: difficile soprattutto la fascia oraria tra le 15 e le 18, con la coda di auto fino al vecchio Sant'Anna anche se non completamente bloccata. Chiusa a tratti dalla Polizia Stradale la via Milano Alta con le vetture convogliate verso la Tangenziale.

Adesso bisognerà vedere come reggerà la viabilità domani sera in occasione del Capodanno.