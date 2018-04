Como, fogna rotta in via per Cernobbio: viabilità a rischio

Fogna rotta in via per Cernobbio a Como e viabilità a rischio nella giornata di sabato 14 aprile 2018.

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile 2iReteGas ha rotto una tubazione in pressione di Comodepur in via Per Cernobbio, con la conseguenza diretta di uno sversamento sul posto e la necessità di fermare temporaneamente il sistema di pompaggio sul lago per consentire la riparazione.

L'intervento



I tecnici del Comune sono intervenuti sul posto nella notte e Comodepur ha avviato immediatamente i lavori, mentre 2iReteGas proseguirà con le lavorazioni e la successiva messa in sicurezza del tratto interessato. L'Arpa è stata avvisata per il controllo.

La viabilità

All'altezza della tubazione danneggiata in via Per Cernobbio è stato istituito il senso unico alternato di marcia che sarà mantenuto fino al termine dell'intervento, previsto entro la serata di sabato. In giornata saranno possibili rallentamenti dovuti alla restrizione della strada.

Altri cantieri sono in programma a Como dal 16 aprile 2018: qui il dettaglio.