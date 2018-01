Fogna rotta sul lungolago, viabilità a rischio in centro Como

A causa di un problema alla rete fognaria liquami hanno iniziato a riversarsi nel lago davanti all'ex biglietteria della Navigazione Lago di Como, in piazza Cavour. Per questo motivo dovranno essere eseguiti dei lavori di riparazione che metteranno a dura prova il traffico cittadino. L'ufficio tecnico del Comune di Como ha effettuato le verifiche necessarie sulla rete fognaria riscontrando la rottura del collettore principale del Lungolario Trento, all'altezza di via Cairoli, che determina il travaso di liquami nell'adiacente tombinatura che poi conduce all'ex biglietteria.

In accordo con Como Depur, che si farà carico dei lavori, è stato deciso intervenire con urgenza considerando la necessità di bloccare lo sversamento il prima possibile beneficiando del livello del lago basso.

"Sono previste ripercussioni sul transito veicolare - hanno spiegato dall'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi - per la necessità di chiudere una corsia di marcia. Al momento non è possibile stimare la durata complessiva dell'intervento, la cui entità si può ipotizzare in una settimana. Si lavorerà anche di sabato, mentre le condizioni di sicurezza non consentono in questo caso di intervenire in notturna".