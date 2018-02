Viadotto, la finanza in municipio a Como per acquisire documenti

La guardia di finanza si è presentata in Comune nella mattina di giovedì 8 febbraio 2018. Questa volta il cantiere delle paratie e del lungolago non c'entra nulla. Questa volta sotto la lente d'ingrandimento della Procura comasca è finito il Viadotto dei Lavatoi, cioè il ponte che collega via Canturina a via Oltrecolle. Come è noto, infatti, il viadotto è stato chiuso ai mezzi pesanti dopo che sono stati evidenziati danni strutturali dovuti a presunti errori di progettazione. Siccome le segnalazioni di problemi e difetti nella realizzazione del ponte sarebbero noti da quasi dieci anni negli uffici comunali, la procura, stando a quanto reso noto dalla Provincia, avrebbe deciso di approfondire la vicenda. Sulla questione si starebbe muovendo anche la Corte dei Conti per valutare l'esistenza o meno di danni erariali, imputabili, ovviamente, a eventuali responsabili che erano a conoscenza dei problemi del ponte e che nulla hanno fatto per evitarli o limitarli.