Como, fiera di Pasqua e processione del Venerdì Santo: tutte le info su divieti di sosta e viabilità

Como si prepara ai tradizionali appuntamenti pasquali che come ogni anno portano con sè modifiche alla viabilità e divieti di sosta.

Fiera di Pasqua

Il consueto mercato delle bancarelle in viale Varese prenderà il via da giovedì 29 marzo 2018.

Alle 7 di mercoledì 28 marzo è scattato il divieto di sosta con rimozione forzata che rimane in vigore fino a lunedì 2 aprile in viale Varese, da piazza Cacciatori delle Alpi a Viale Cattaneo.

Già dalla mattina di mercoledì sono arrivati i primi camion dei venditori ambulanti che iniziano ad allestire i banchi in vista dell'apertura di giovedì: 166 quelli previsti per questa edizione della fiera.

Il percorso della processione del Venerdì Santo e i divieti

Venerdì 30 marzo 2018 si svolgerà la processione del Santissimo Crocifisso.

La partenza, alle 15, dalla Basilica di viale Varese. Quest'anno il giro sarà quello cosiddetto "lungo", all'interno della città murata con la benedizione del lago.

A partire dalle 14.30 e fino al passaggio dell'agente di polizia locale incaricato di chiudere il corteo è temporaneamente sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli e motoveicoli, compresi quelli dei residenti e del servizio pubblico, lungo il percorso della processione.

Ecco le vie interessate: Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Viale Lorenzo Spallino, Via Giosuè Carducci, piazza Pinchetti, Via Giovio, piazza Medaglie d’Oro, Via Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Via Plinio, Piazza Cavour (Benedizione del lago), Via Fontana, Piazza Volta, Via Garibaldi, Piazza Cacciatori delle Alpi, Viale Varese (con ritorno nella Basilica).

Per ragioni di sicurezza lungo tutto il percorso sono stati sigillati i tombini su indicazioni della Questura.

In questo articolo tutte le informazioni su orari e giorni del rito del Bacio del Crocifisso.