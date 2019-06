Dogana riaperta dopo la festa in Svizzera, ma è caos traffico a Lazzago e in autostrada

Festa in Svizzera, dogana chiusa e poi riaperta e solito strascico di code sulle strade comasche e sull'autostrada A9. Mattinata difficile quella di martedì 11 giugno 2019 per la viabilità: dopo il lunedì di Pentecoste (festa in Ticino con conseguente chiusura della dogana merci), martedì le operazioni doganali sono ricominciate come di consueto, ma con la fila di camion da smaltire. I mezzi pesanti che lunedì sono rimasti fermi sapendo della chiusura, martedì si sono rimessi in moto in direzione di Brogeda con i conseguenti disagi per il traffico. Già dalle prime ore della mattina segnalate code sulla A9 a partire da Origgio e code di tir in dogana a Chiasso Brogeda. Traffico bloccato anche tra Lazzago e il centro Tir di Montano Lucino.

Due le pattuglie della polizia locale fisse nella zona a gestire la viabilità. Operativa anche la polizia stradale. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria per i mezzi che per evitare la coda in autostrada si riversano sulle arterie cittadine.